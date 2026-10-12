PASE-U 2026: ¿cuándo se reanuda la entrega de tarjetas PUNCH suspendida?

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) que tenían previsto recibir sus tarjetas PUNCH el sábado 10 de octubre de 2026 en el distrito de Jirondai, comarca Ngäbe-Buglé, deberán esperar una nueva convocatoria, luego de que la Caja de Ahorros anunciara la suspensión de la jornada programada para esa fecha.

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¿Cuándo se reanuda la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U?

Hasta el momento, la Caja de Ahorros no ha anunciado una nueva fecha para la entrega de tarjetas PUNCH correspondiente a la jornada suspendida en Jirondai. La comunicación difundida por la entidad bancaria tampoco precisa los motivos de la suspensión.

Es importante señalar que el anuncio corresponde específicamente a la jornada del sábado 10 de octubre en el distrito de Jirondai y no establece una suspensión general de las entregas del PASE-U en todo el país.

La @CajadeAhorrosPA informó que quedan suspendidas las entregas de las tarjetas Punch a los beneficiarios del programa PASE-U, previstas para este sábado 10 de octubre en el distrito de Jirondai, en la comarca Ngäbe-Buglé. pic.twitter.com/Gdg5QP6hoE — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

¿Dónde consultar la nueva fecha de entrega?

Los estudiantes beneficiarios y sus acudientes deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la Caja de Ahorros y del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Estas instituciones podrán informar cuándo se reprogramará la entrega y si habrá nuevas indicaciones para los beneficiarios que estaban convocados.

Por ahora, no se ha confirmado una fecha de reanudación ni un nuevo lugar de entrega para la jornada suspendida.