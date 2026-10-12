PASE-U 2026: ¿cuándo se reanuda la entrega de tarjetas PUNCH suspendida?

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) que tenían previsto recibir sus tarjetas PUNCH el sábado 10 de octubre de 2026 en el distrito de Jirondai, comarca Ngäbe-Buglé, deberán esperar una nueva convocatoria, luego de que la Caja de Ahorros anunciara la suspensión de la jornada programada para esa fecha.
¿Cuándo se reanuda la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U?
Hasta el momento, la Caja de Ahorros no ha anunciado una nueva fecha para la entrega de tarjetas PUNCH correspondiente a la jornada suspendida en Jirondai. La comunicación difundida por la entidad bancaria tampoco precisa los motivos de la suspensión.
Es importante señalar que el anuncio corresponde específicamente a la jornada del sábado 10 de octubre en el distrito de Jirondai y no establece una suspensión general de las entregas del PASE-U en todo el país.
¿Dónde consultar la nueva fecha de entrega?
Los estudiantes beneficiarios y sus acudientes deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la Caja de Ahorros y del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
Estas instituciones podrán informar cuándo se reprogramará la entrega y si habrá nuevas indicaciones para los beneficiarios que estaban convocados.
Por ahora, no se ha confirmado una fecha de reanudación ni un nuevo lugar de entrega para la jornada suspendida.