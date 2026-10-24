Policías panameños competirán en los Juegos Mundiales de Policías USIP 2026 en República Dominicana

Un total de 14 unidades de la Policía Nacional de Panamá participarán en los IV Juegos Mundiales de Policías de la Unión Deportiva Internacional de Policías (USIP) 2026, que se celebrarán del 26 al 30 de octubre en República Dominicana. Los uniformados representarán al país en una competencia internacional que reúne a delegaciones policiales de diferentes naciones.

La institución informó que los representantes panameños competirán en tres disciplinas deportivas: judo, tiro y atletismo, en las que tendrán la oportunidad de demostrar su preparación física y sus habilidades deportivas.

Panamá participará en tres disciplinas de los Juegos Mundiales de Policías USIP 2026

Según la Policía Nacional, la participación de los 14 uniformados también busca fortalecer los vínculos de compañerismo y cooperación con delegaciones policiales de otros países.

“La participación de estos uniformados en esta importante competencia internacional refleja el compromiso, la disciplina y la preparación física de los integrantes de la institución”, destacó la Policía Nacional.