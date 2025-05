Presidente Mulino rechaza presiones sindicales en protestas y defiende reformas a la CSS

El presidente Mulino aseguró que no permitirá que el país quede “secuestrado otra vez por Suntracs o sus aliados”, en alusión a las protestas registradas en distintos puntos del país, especialmente en Bocas del Toro, donde se han reportado bloqueos y enfrentamientos.

“Se ha estado luchando a nivel nacional para tener el país comunicado. A un costo de desgaste de nuestra fuerza pública grande, pero ese es el precio que hay que pagar para mantener el orden público. Al costo que sea, este país no se va a trancar”, expresó el mandatario. “Se ha estado luchando a nivel nacional para tener el país comunicado. A un costo de desgaste de nuestra fuerza pública grande, pero ese es el precio que hay que pagar para mantener el orden público. Al costo que sea, este país no se va a trancar”, expresó el mandatario.

Presidente Mulino rechaza presiones sindicales

Mulino también señaló que los conflictos en Bocas del Toro responden a intereses políticos y sindicales que, según él, perdieron influencia sobre la administración de la CSS: “Eso es una disputa sindical, de sectores de izquierda y de grupos políticos que se ven afectados porque no son más dueños del Seguro Social. La CSS era un botín, y hoy no es un botín de ninguno de esos señores”.

El presidente cuestionó además la falta de autocrítica por parte de los sindicatos que formaron parte de la junta directiva de la CSS por décadas: “Yo he podido pedir disculpas ante todo el país. Yo sé que no soy monedita de oro y lo volvería a hacer si me vuelvo a equivocar. Pero nunca escuché ese pedido de disculpa de los sindicatos por los 30 años que estuvieron en la junta directiva de la CSS casi que inamovibles”.

Presidente Mulino defiende reformas a la CSS

Sobre la Ley 462, Mulino fue enfático en que no puede ser derogada por decisión del Ejecutivo: “Esa ley no se puede derogar, en primer lugar porque no es el Ejecutivo quien deroga”, sostuvo.

La ley, que ha generado fuertes reacciones entre diversos sectores de la sociedad, fue sancionada recientemente y forma parte de la hoja de ruta que el Gobierno defiende para enfrentar la crisis estructural que enfrenta el sistema de pensiones de la CSS.