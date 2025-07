Presidente Mulino se reúne con Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional

“Le transmití cuáles eran los proyectos importantes del Ejecutivo en este periodo de aquí a diciembre y la importancia que le damos a que los mismos sean tratados con madurez y responsabilidad, porque son proyectos delicados e importantes”, explicó el mandatario. “Le transmití cuáles eran los proyectos importantes del Ejecutivo en este periodo de aquí a diciembre y la importancia que le damos a que los mismos sean tratados con madurez y responsabilidad, porque son proyectos delicados e importantes”, explicó el mandatario.

Temas tratados entre Mulino y Jorge Herrera por próximos nombramientos

Entre los proyectos discutidos destacan:

La reformulación de la Carrera Administrativa .

. La aprobación del convenio con MERCOSUR, que permitirá a Panamá pasar de ser país asociado a país integrante.

Mulino enfatizó que estos temas forman parte de la agenda prioritaria del Ejecutivo para lo que resta del año.

Ratificaciones y nuevos nombramientos por el presidente

El presidente también abordó el proceso de designaciones que requieren aprobación de la Asamblea:

"Lo importante, como le pedí al diputado, es que esa Comisión de Credenciales sea verdaderamente una comisión de revisión de méritos y experiencias, y no una inquisición. Me ha costado mucho trabajo buscar personas para distintos cargos por la forma en que se han manejado esas ratificaciones", afirmó.

Mulino adelantó que:

En agosto designará a dos nuevos magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia , para la Sala Civil y la Sala Contencioso Administrativo.

designará a , para la Sala Civil y la Sala Contencioso Administrativo. Recientemente designó a tres representantes para la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores , todos sugeridos por el mercado financiero.

, todos sugeridos por el mercado financiero. También prevé nombrar a los nuevos representantes del Tribunal Administrativo Tributario.

Tema educativo

El presidente se refirió, además, a la situación en el Ministerio de Educación: “La Asamblea es libre de conversar con cualquier grupo, pero lo que ocurra en el Ministerio de Educación es potestad del Órgano Ejecutivo. Le pedí a la ministra Molinar que el número de educadores que ya fueron reemplazados se mantiene y que no habrá pago retroactivo”.