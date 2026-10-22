¿Qué ocurrió en Albrook? Policía aprehende a tres personas tras reporte de disparos y retiene vehículos

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de tres personas y la retención de cuatro vehículos tras un incidente registrado en el sector de Albrook, ciudad de Panamá, donde se reportaron varias detonaciones con arma de fuego.
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Policía investiga detonaciones con arma de fuego en Albrook
Tras el incidente, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas con lo ocurrido. Asimismo, cuatro vehículos fueron retenidos como parte de las actuaciones policiales.
Los aprehendidos y los vehículos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas, ni se han precisado las causas que originaron las detonaciones.