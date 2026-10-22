¿Qué ocurrió en Albrook? Policía aprehende a tres personas tras reporte de disparos y retiene vehículos

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de tres personas y la retención de cuatro vehículos tras un incidente registrado en el sector de Albrook , ciudad de Panamá, donde se reportaron varias detonaciones con arma de fuego.

Durante las verificaciones realizadas en el área, las unidades policiales localizaron un arma de fuego que, según la información suministrada, contaba con su respectivo permiso.

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Policía investiga detonaciones con arma de fuego en Albrook

La @policiadepanama aprehendió a tres personas y retuvo cuatro vehículos tras un incidente en el sector de Albrook, donde se reportaron varias detonaciones con arma de fuego.



Durante las verificaciones, las unidades policiales ubicaron un arma de fuego que contaba con su… pic.twitter.com/NOdzqVjiT3 — Rpc Radio (@rpc_radio) October 22, 2026

Tras el incidente, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas con lo ocurrido. Asimismo, cuatro vehículos fueron retenidos como parte de las actuaciones policiales.

Los aprehendidos y los vehículos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas, ni se han precisado las causas que originaron las detonaciones.