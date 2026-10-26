Recolección de basura en Panamá: dos empresas inician operaciones en el distrito

A partir de este lunes 26 de octubre, dos nuevas empresas comienzan a brindar el servicio de recolección de basura en el distrito de Panamá , como parte de un nuevo sistema de limpieza que contará inicialmente con más de 80 equipos distribuidos en dos zonas de operación, según informó la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

El administrador de la entidad, Ovil Moreno, explicó que los ciudadanos podrán participar en el seguimiento del servicio mediante reportes, fotografías y solicitudes especiales, utilizando herramientas digitales que estarán disponibles a través de la institución.

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¿Cómo reportar problemas con la recolección de basura en Panamá?

Moreno detalló que los residentes podrán notificar incidencias relacionadas con el servicio y solicitar el retiro de enseres, además de dar seguimiento a sus solicitudes.

“A partir de hoy arrancan más de 80 equipos en las dos zonas, entre camiones compactadores, carros de rejilla, hay minicargadores, equipos de cajas abiertas, esto va a cambiar, el nuevo sistema le va a dar a la ciudad capital una nueva cara”, Ovil Moreno, administrador de la… pic.twitter.com/WyV1lXrizm — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

"Puede tomar fotos, puede hacer la notificación, puede solicitar servicios especiales, por ejemplo, oye, necesito que me retire unos enseres, también puede notificarlo allí. Ahí tú le puedes dar seguimiento a dónde está tu solicitud, y llamarnos a nosotros, inclusive al 311 también, y pedirnos cualquier tipo de apoyo", explicó. "Puede tomar fotos, puede hacer la notificación, puede solicitar servicios especiales, por ejemplo, oye, necesito que me retire unos enseres, también puede notificarlo allí. Ahí tú le puedes dar seguimiento a dónde está tu solicitud, y llamarnos a nosotros, inclusive al 311 también, y pedirnos cualquier tipo de apoyo", explicó.

El funcionario señaló que los códigos QR para realizar reportes estarán publicados en la página de la Autoridad de Aseo y que se coordinará con los representantes de corregimientos para promover la participación ciudadana.

Más de 80 equipos iniciarán la recolección de basura en la capital

El administrador de la AAUD indicó que el nuevo esquema comenzará con más de 80 equipos distribuidos en las dos zonas de servicio.

“Le pedimos a la comunidad que nos ayude, es un sistema nuevo que está cambiando, pero necesitamos también que ellos se involucren con nosotros… los códigos QR van a estar publicados en la página de la Autoridad de Aseo, también vamos a involucrar a los representantes de… pic.twitter.com/1bRERb7L6I — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

Entre los vehículos y maquinarias mencionados se encuentran:

Camiones compactadores.

Camiones de rejilla.

Minicargadores.

Equipos de caja abierta.

"A partir de hoy arrancan más de 80 equipos en las dos zonas, entre camiones compactadores, carros de rejilla, hay minicargadores, equipos de cajas abiertas. Esto va a cambiar, el nuevo sistema le va a dar a la ciudad capital una nueva cara", aseguró Moreno. "A partir de hoy arrancan más de 80 equipos en las dos zonas, entre camiones compactadores, carros de rejilla, hay minicargadores, equipos de cajas abiertas. Esto va a cambiar, el nuevo sistema le va a dar a la ciudad capital una nueva cara", aseguró Moreno.

Autoridad de Aseo pide colaboración a los residentes

Moreno reconoció que se trata de un sistema nuevo y solicitó la participación de la ciudadanía para facilitar su implementación.

"Le pedimos a la comunidad que nos ayude, es un sistema nuevo que está cambiando, pero necesitamos también que ellos se involucren con nosotros", expresó.

La Autoridad de Aseo también buscará involucrar a las autoridades locales en el seguimiento del servicio y la atención de las solicitudes de los residentes.