Recolección de basura en Panamá: dos empresas inician operaciones en el distrito

A partir de este lunes 26 de octubre, dos nuevas empresas comienzan a brindar el servicio de recolección de basura en el distrito de Panamá, como parte de un nuevo sistema de limpieza que contará inicialmente con más de 80 equipos distribuidos en dos zonas de operación, según informó la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).
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¿Cómo reportar problemas con la recolección de basura en Panamá?
Moreno detalló que los residentes podrán notificar incidencias relacionadas con el servicio y solicitar el retiro de enseres, además de dar seguimiento a sus solicitudes.
El funcionario señaló que los códigos QR para realizar reportes estarán publicados en la página de la Autoridad de Aseo y que se coordinará con los representantes de corregimientos para promover la participación ciudadana.
Más de 80 equipos iniciarán la recolección de basura en la capital
El administrador de la AAUD indicó que el nuevo esquema comenzará con más de 80 equipos distribuidos en las dos zonas de servicio.
Entre los vehículos y maquinarias mencionados se encuentran:
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Camiones compactadores.
Camiones de rejilla.
Minicargadores.
Equipos de caja abierta.
Autoridad de Aseo pide colaboración a los residentes
Moreno reconoció que se trata de un sistema nuevo y solicitó la participación de la ciudadanía para facilitar su implementación.
"Le pedimos a la comunidad que nos ayude, es un sistema nuevo que está cambiando, pero necesitamos también que ellos se involucren con nosotros", expresó.
La Autoridad de Aseo también buscará involucrar a las autoridades locales en el seguimiento del servicio y la atención de las solicitudes de los residentes.