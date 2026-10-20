Réplica en Panamá: Sismo de 4.6 sacude nuevamente Tonosí hoy martes 20 de octubre

Un sismo de magnitud 4.6 se registró en Panamá durante la mañana de este martes 20 de octubre de 2026, según el reporte revisado del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento ocurrió a las 7:15 a.m., a 32 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, con una profundidad de 7 kilómetros.

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¿Dónde ocurrió el sismo de hoy en Panamá?

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto de Geociencias, el movimiento sísmico presentó las siguientes características:

Fecha: martes 20 de octubre de 2026.

Hora: 7:15:13 a.m., hora local.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: 7 kilómetros.

Ubicación: 32 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

Estado del reporte: revisado.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: REVISADO

Fecha: 2026-10-20

Hora: 7:15:13AM hora local

Magnitud: 4.6

Profundidad: 7km

Localizado en Panamá a 32km al noroeste de Tonosí pic.twitter.com/guAR0hsRkJ — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 20, 2026

Continúa la actividad sísmica en la región de Azuero

El movimiento se registra en medio de la actividad sísmica que continúa en la región de Azuero, después del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre.

Las autoridades mantienen el seguimiento de los movimientos telúricos y recomiendan a la población permanecer atenta a la información divulgada por el Instituto de Geociencias y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Hasta el momento, la información proporcionada sobre este evento no incluye reportes de daños materiales ni de personas afectadas.