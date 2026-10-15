Roxana Méndez pone a disposición su cargo como directora de la Autoridad de Descentralización.

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó este jueves 15 de octubre de 2026 que su directora general, Roxana Méndez de Obarrio , puso su cargo a disposición del presidente José Raúl Mulino. Según el comunicado oficial, la funcionaria continuará desempeñando sus responsabilidades hasta que se designe a su reemplazo.

La institución señaló que Méndez continuará apoyando la gestión del mandatario, aunque no precisó las razones de su decisión ni anunció quién podría asumir la dirección de la entidad.

De acuerdo con el comunicado, durante los dos años de gestión de Méndez se impulsaron iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de los gobiernos locales, la modernización institucional y la digitalización de trámites para agilizar la aprobación de proyectos de desarrollo comunitario.

La AND también destacó avances en materia de transparencia, mediante la publicación de información sobre el uso de los fondos destinados a los gobiernos locales, disponible en su sitio web oficial: www.descentralizacion.gob.pa.

AND reporta transferencias por B/.225 millones a gobiernos locales

La Autoridad Nacional de Descentralización detalló que, entre agosto de 2024 y septiembre de 2026, transfirió B/.225 millones a los gobiernos locales para inversión.

De ese monto, B/.215.8 millones se destinaron al financiamiento de 7,975 proyectos de desarrollo comunitario, que se encuentran en distintas etapas de ejecución en el territorio nacional.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha anunciado oficialmente a la persona que reemplazará a Roxana Méndez en la dirección general de la AND.