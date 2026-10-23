Santiago de Veraguas cumple 405 años de fundación en medio de las afectaciones por el sismo

La ciudad de Santiago de Veraguas conmemora este viernes 23 de octubre de 2026 sus 405 años de fundación, en medio de la preocupación de familias y comerciantes que enfrentan pérdidas y afectaciones económicas tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

Santiago conmemora su aniversario en medio de las dificultades económicas

La ciudad de Santiago cumple 405 años de fundación, en medio de la preocupación de familias y comerciantes que deben hacer frente a las pérdidas por el sismo del 9 de octubre y la profunda afectación económica. pic.twitter.com/jFGm965vCR — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2026

La celebración de este nuevo aniversario se desarrolla en un contexto marcado por las consecuencias del movimiento sísmico, que ha generado preocupación entre residentes y comerciantes de la ciudad.

Mientras Santiago recuerda su historia y trayectoria, las familias afectadas deben hacer frente a las pérdidas ocasionadas por el sismo, al tiempo que los comerciantes afrontan las repercusiones económicas.

La conmemoración de los 405 años de fundación coincide así con un período de dificultades para parte de la población, que busca recuperarse de los efectos del evento sísmico.