Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 16:07

¡Se buscan! SENAN publica rostros de tres personas por presunta delincuencia organizada

El Senan y el Ministerio Público solicitan colaboración ciudadana para localizar a tres personas requeridas por presunta delincuencia organizada.

SENAN publica rostros de tres personas 

SENAN publica rostros de tres personas 

PGN

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en coordinación con la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a tres personas requeridas por las autoridades panameñas, en el marco de la operación Poseidón.

Según la información difundida, los requerimientos están relacionados con investigaciones por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delincuencia organizada.

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¿Quiénes son las personas buscadas en la operación Poseidón?

Las alertas de búsqueda identifican a los siguientes ciudadanos panameños:

  • David José Torres.

  • Javier Abdiel Cruz González.

  • Jobet Aniel López Rodríguez.

Las autoridades solicitan información que permita establecer su paradero y avanzar en las investigaciones correspondientes.

¿Dónde brindar información sobre las personas requeridas?

El Senan y el Ministerio Público solicitaron la colaboración ciudadana para obtener información que facilite la localización de las personas mencionadas.

De acuerdo con las alertas difundidas, los ciudadanos pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos:

  • 475-4849

  • 505-3200

También pueden consultar los canales oficiales del Servicio Nacional Aeronaval y la Procuraduría General de la Nación para conocer las actualizaciones relacionadas con la operación.

Las investigaciones continúan bajo la coordinación de las autoridades competentes, con el objetivo de determinar las responsabilidades correspondientes.

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