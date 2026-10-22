Senacyt ofrece especialización para docentes de primaria: estos son los requisitos y el plazo para inscribirse

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) anunció una convocatoria para una especialización en enseñanza de la matemática, dirigida a docentes permanentes de nivel primario del Ministerio de Educación (Meduca) de cinco regiones educativas de Panamá. Los interesados podrán presentar su documentación hasta el 12 de noviembre de 2026, a las 3:00 p.m.

La formación busca fortalecer las competencias matemáticas, didácticas, pedagógicas y tecnológicas de los educadores, mediante un programa de 380 horas que se desarrollará entre febrero de 2027 y mayo de 2028.

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¿Quiénes pueden participar en la convocatoria de Senacyt?

La convocatoria está dirigida a docentes permanentes de educación primaria del Meduca que pertenezcan a las siguientes regiones educativas:

San Miguelito.

Panamá Norte.

Panamá Oeste.

Coclé.

Veraguas.

Los participantes que culminen satisfactoriamente la formación recibirán un Diploma de Postgrado emitido por la Universidad Centro Latinoamericana de Economía Humana (Uclaeh), de Uruguay.

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¿Cuánto dura la especialización en enseñanza de la matemática?

El programa tendrá una duración de 380 horas, con inicio previsto para febrero de 2027 y finalización en mayo de 2028.

Durante la especialización se realizarán tres encuentros presenciales de jornada completa, programados para:

Febrero de 2027: primer encuentro presencial.

Agosto de 2027: segundo encuentro presencial.

Febrero de 2028: tercer encuentro presencial.

¿Cómo postularse a la especialización de Senacyt?

Los docentes interesados deberán presentar la documentación y la solicitud formal antes de las 3:00 p.m. del jueves 12 de noviembre de 2026.

Para consultar los requisitos específicos, la documentación solicitada y el procedimiento de postulación, los aspirantes pueden ingresar al portal de convocatorias de Senacyt.

La institución también habilitó los siguientes canales para consultas:

La Senacyt recomienda revisar las condiciones de la convocatoria antes de presentar la solicitud.