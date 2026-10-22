Shirley Castañeda responde a José Luis Varela por mensaje sobre reformas electorales: "A mí me va a respetar"

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda , respondió al diputado de la bancada Panameñista, José Luis Varela, luego de una publicación en redes sociales relacionada con la discusión del proyecto de reformas electorales. Castañeda interpretó el mensaje del diputado como una amenaza y exigió respeto durante una intervención ante el Pleno legislativo.

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¿Qué dijo Shirley Castañeda al diputado José Luis Varela?

La controversia surgió después de que Varela publicara en sus redes sociales el siguiente mensaje:

“Lo que está quieto se deja quieto. No es lo mismo llamar el diablo que verlo llegar”. “Lo que está quieto se deja quieto. No es lo mismo llamar el diablo que verlo llegar”.

En respuesta, Castañeda aseguró que el proyecto de reformas electorales no estaba incluido en el orden del día y rechazó lo que consideró una amenaza.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, le envió un mensaje al diputado de la bancada Panameñista, José Luis Varela, con relación a la discusión del proyecto de Reformas Electorales y ante una publicación en la que expresó que “lo que está quieto se deja quieto.… pic.twitter.com/1rQXSZF1O3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2026

“Esa amenaza no se la acepto a usted ni a nadie, a mí me va a respetar. Quien tiene que prepararse es usted, el que busca, encuentra”, expresó la presidenta de la Asamblea Nacional. “Esa amenaza no se la acepto a usted ni a nadie, a mí me va a respetar. Quien tiene que prepararse es usted, el que busca, encuentra”, expresó la presidenta de la Asamblea Nacional.

Castañeda pide respeto durante las discusiones en la Asamblea Nacional

Durante su intervención, Castañeda sostuvo que, como mujer y figura política, merece respeto y cuestionó que el mensaje del diputado pudiera anticipar confrontaciones dentro del Legislativo.

“Usted publicó una amenaza en sus redes, tratando de hacer ver que usted va a convertir este parlamento en un lugar de conflicto y diatribas”, manifestó. “Usted publicó una amenaza en sus redes, tratando de hacer ver que usted va a convertir este parlamento en un lugar de conflicto y diatribas”, manifestó.

La presidenta del Legislativo reiteró que no permitirá faltas de respeto durante las discusiones parlamentarias.

El intercambio se produce en medio de las diferencias relacionadas con el proyecto de reformas electorales, aunque la información proporcionada no precisa cuándo será discutida la iniciativa en el Pleno.