Veraguas Nacionales -  23 de octubre de 2026 - 09:39

Sismo de magnitud 4.2 se registra en Mariato, al sur de Veraguas, este viernes 23 de octubre

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud preliminar 4.2 en Mariato, provincia de Veraguas, a las 8:33 a.m.

Sismo de magnitud 4.2 se registra en Mariato

Sismo de magnitud 4.2 se registra en Mariato

@IGUP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGUP) reportó un sismo de magnitud preliminar 4.2 registrado a las 8:33 a.m. de este viernes 23 de octubre de 2026, localizado en el distrito de Mariato, al sur de la provincia de Veraguas.

Sismo en Veraguas: magnitud preliminar de 4.2

De acuerdo con el reporte del IGUP, el movimiento sísmico tuvo una magnitud preliminar de 4.2 y se localizó en Mariato.

Hasta el momento, no se han proporcionado datos sobre la profundidad del sismo ni se han confirmado afectaciones relacionadas con este evento.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Instituto de Geociencias y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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