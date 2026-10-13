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Sismo en Panamá | Contabilizan 11,460 personas afectadas, 27 lesionados y 1,250 casas con daños

Las autoridades del Gobierno Nacional brindaron un balance actualizado sobre las afectaciones causadas por el terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el pasado viernes 9 de octubre. Detallaron que se han evaluado 3,367 familias, hay 11,460 personas damnificadas, 1,250 viviendas afectadas, se reportan 27 personas con lesiones leves a moderadas y más de 600 centros educativos con daños. Unas 2,840 personas permanecen en albergues y se han movilizado más de 121 mil libras de ayuda por vía aérea y más de 331 toneladas de agua para comunidades y hospitales.