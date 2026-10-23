Sismo en Panamá: Gobierno clasifica viviendas con etiquetas verdes, amarillas y rojas tras terremoto

El Gobierno Nacional, a través del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) , inició un proceso de identificación de viviendas habitables en las zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre de 2026 en Panamá. Las primeras evaluaciones se realizan en las provincias de Los Santos y Herrera, donde se han colocado etiquetas de colores para identificar las condiciones de seguridad de las casas.

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El director del Sinaproc, Omar Smith, informó que hasta el momento se han etiquetado 150 viviendas en la región de Azuero.

¿Qué significan las etiquetas verdes, amarillas y rojas en las viviendas?

El proceso utiliza un sistema de clasificación de tres colores, basado en criterios internacionales de evaluación rápida de edificaciones después de un sismo.

Las etiquetas se colocan de manera visible en las fachadas de las viviendas y tienen los siguientes significados:

Etiqueta verde: indica que la vivienda puede ser habitada, según la evaluación realizada.

Etiqueta amarilla: señala que el acceso debe ser restringido y que la vivienda requiere reparaciones.

Etiqueta roja: identifica una vivienda inhabitable debido a los daños registrados, que requiere reparaciones extensas o demolición y reconstrucción.

Esta clasificación busca orientar a las familias sobre las condiciones de sus viviendas y las medidas que deben adoptar tras el terremoto.

¿Cómo reportar una vivienda afectada por el sismo en Panamá?

El Gobierno Nacional habilitó una plataforma digital mediante el portal Panamá Conecta, donde los ciudadanos pueden reportar afectaciones en sus viviendas y consultar información sobre la atención institucional a los damnificados.

La plataforma está disponible en:

https://panamaconecta.gob.pa

El sitio también permite consultar un mapa del Sinaproc con información actualizada sobre las evaluaciones de edificaciones realizadas a nivel nacional, principalmente en Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Chiriquí.

Más de 12,000 viviendas evaluadas tras el terremoto

Según el Gobierno Nacional, desde el inicio de la emergencia se han evaluado 12,000 viviendas en las zonas afectadas.

El secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, explicó que las inspecciones continuarán con equipos técnicos del Sinaproc y otras instituciones del Estado.

«Este proceso permitirá ofrecer a las familias información clara sobre las condiciones de sus viviendas y los pasos a seguir para avanzar hacia una solución segura», indicó Icaza.

Agregó que, con base en las inspecciones, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) determinará la atención correspondiente para cada caso.