Panamá Nacionales -  17 de octubre de 2026 - 18:18

Sismo en Panamá: identifican 2,351 deslizamientos tras el terremoto del 9 de octubre

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá identificó 2,351 deslizamientos tras el sismo del 9 de octubre mediante imágenes satelitales.

Sismo en Panamá 

Sismo en Panamá 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá identificó 2,351 deslizamientos de tierra desencadenados por el sismo del 9 de octubre de 2026, según una actualización de datos preliminares basada en la interpretación de imágenes satelitales.

La institución informó que los deslizamientos están representados con puntos negros en el mapa elaborado a partir del análisis de estas imágenes.

¿Cómo se identificaron los deslizamientos?

De acuerdo con el Instituto de Geociencias, la identificación se realizó mediante la interpretación de imágenes satelitales, una herramienta que permite reconocer posibles movimientos de tierra asociados al terremoto.

La cifra de 2,351 corresponde a datos preliminares, por lo que podría variar conforme avance el análisis de la información disponible.

El registro permite dimensionar uno de los efectos del sismo del 9 de octubre y aporta información para el seguimiento de las zonas donde se detectaron estos movimientos de tierra.

En esta nota:
Seguir leyendo

Sismo en Panamá | El 90% de las viviendas de Bajo Corral de Las Tablas presentan daños

Sismo en Panamá | Centro de acopio del Parque Omar ha enviado 108 camiones con ayuda

Sismo en Panamá | Sinaproc levanta informe de la infraestructura afectada por el sismo en Coclé

Recomendadas

Más Noticias