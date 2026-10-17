Sismo en Panamá: identifican 2,351 deslizamientos tras el terremoto del 9 de octubre

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá identificó 2,351 deslizamientos de tierra desencadenados por el sismo del 9 de octubre de 2026, según una actualización de datos preliminares basada en la interpretación de imágenes satelitales.

La institución informó que los deslizamientos están representados con puntos negros en el mapa elaborado a partir del análisis de estas imágenes.

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¿Cómo se identificaron los deslizamientos?

De acuerdo con el Instituto de Geociencias, la identificación se realizó mediante la interpretación de imágenes satelitales, una herramienta que permite reconocer posibles movimientos de tierra asociados al terremoto.

*Actualización – Datos preliminares*

Deslizamientos desencadenados por el sismo del 9 de octubre de 2026 (12:56 p. m.)

A partir de la interpretación de imágenes satelitales se han identificado 2351 deslizamientos, representados en el mapa con puntos de color negro. pic.twitter.com/CjjNbw1WwQ — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 17, 2026

La cifra de 2,351 corresponde a datos preliminares, por lo que podría variar conforme avance el análisis de la información disponible.

El registro permite dimensionar uno de los efectos del sismo del 9 de octubre y aporta información para el seguimiento de las zonas donde se detectaron estos movimientos de tierra.