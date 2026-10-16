Sismo en Panamá: más de 15 mil personas reciben ayuda humanitaria

Más de 15 mil personas afectadas por el sismo del 9 de octubre y sus réplicas han recibido asistencia humanitaria en Panamá, mientras el Gobierno Nacional avanza en la reconstrucción de viviendas, la recuperación de instalaciones de salud y la evaluación de centros educativos.

El secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, informó que 15,139 personas han recibido ayuda y que las acciones se concentran principalmente en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, provincias golpeadas por el movimiento sísmico.

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“La prioridad es que la ayuda llegue a quienes la necesitan, que las personas reciban atención oportuna y que cada institución avance con acciones concretas en cada territorio”, manifestó Icaza. “La prioridad es que la ayuda llegue a quienes la necesitan, que las personas reciban atención oportuna y que cada institución avance con acciones concretas en cada territorio”, manifestó Icaza.

¿Cuánta ayuda humanitaria se ha distribuido tras el sismo?

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha distribuido 19,500 bolsas de alimentos en las cuatro provincias afectadas.

Además, se han entregado 600,000 litros de agua para atender las necesidades de las familias damnificadas.

En materia de evacuaciones, 415 personas han sido trasladadas por vía aérea y marítima mediante 29 evacuaciones aéreas y dos marítimas.

De acuerdo con el reporte oficial, 3,696 personas permanecen en 46 albergues, de las cuales 2,569 se encuentran en Veraguas.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha registrado 3,591 atenciones de trabajo social y 2,577 de apoyo psicológico. A través de la línea telefónica y el chat institucional 147, también se han brindado 374 atenciones.

¿Qué hospitales y centros de salud están siendo recuperados?

El Ministerio de Salud trabaja en la recuperación de las instalaciones afectadas para garantizar condiciones seguras de atención a los pacientes.

Según el reporte de Icaza, más del 90% de los hospitales y centros de salud evaluados registraron daños leves. Sin embargo, seis instalaciones deberán ser reconstruidas:

- Centro de Salud de Mariato.

- Centro de Salud de Colorada.

- Centro de Salud de Pitaloza.

- Centro de Salud de Río de Jesús.

- Centro de Salud de Cerro Viejo.

- Hospital de Tonosí.

Además, cuatro hospitales han retomado parcialmente sus operaciones: San Félix, Cecilio Castillero, Aquilino Tejeira y Joaquín Pablo Franco Sayas.

En otros centros de salud continúan los trabajos. En El Copé se realizan labores de limpieza, mientras que en Mariato, Río de Jesús y Río Hato se ejecutan reparaciones.

Las carpas instaladas inicialmente para atender a pacientes también están siendo reemplazadas por estructuras más sólidas y equipadas con aire acondicionado.