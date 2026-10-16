Sismo en Panamá: Más de 19 mil unidades de seguridad y emergencia están desplegadas

Según el informe presentado por José Ramón Icaza, más de 19 mil unidades de los estamentos de seguridad y emergencia permanecen desplegadas para brindar asistencia humanitaria, evaluar daños y apoyar a las comunidades afectadas por el sismo.

Hasta el momento, se han realizado 31 sobrevuelos de reconocimiento, 14 misiones marítimas con casi mil millas navegadas y recorridos terrestres que suman cerca de 5,000 kilómetros.

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En Veraguas se trabaja en la recuperación de tres tramos viales ubicados en Arena, Cacao y Quebro. También se mantienen nueve rutas terrestres para distribuir asistencia humanitaria en Herrera, Los Santos y Veraguas.

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En Herrera avanzan las labores para rehabilitar caminos en El Toro y Chepo, en Las Minas, así como en el sector que comunica Ocú con El Tijera.

En el área de Pedasí, los puentes sobre los ríos Oria y Agua Buena podrán utilizarse, según el reporte oficial, para vehículos de hasta 10 toneladas, una vez habilitados tras las reparaciones provisionales.

Las autoridades pidieron a los conductores reducir la velocidad al transitar por estos puntos debido a las condiciones temporales de la vía.

Estados Unidos y Venezuela envían ayuda a Panamá

El secretario de Metas Presidenciales agradeció a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela por su colaboración en la atención de la emergencia.

Según detalló, Estados Unidos envió cinco camiones con ayuda humanitaria destinada a unas 12,000 personas en Coclé, Herrera y Los Santos. También entregó 17 camiones de carga pesada al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y aportó helicópteros y personal especializado para evaluar daños estructurales.

Por su parte, Venezuela envió 1.7 toneladas de medicamentos para apoyar la atención de la población afectada por el sismo.

Las autoridades mantienen las labores de asistencia y evaluación mientras avanzan los trabajos de recuperación de viviendas, instalaciones médicas, centros educativos y vías de acceso en las zonas afectadas.