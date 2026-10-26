"Solo fue un dedo, no la vida": niño relata cómo salvó a su hermano durante el terremoto

Manuel Concepción, un niño que sobrevivió al terremoto del 9 de octubre en Panamá, relató los momentos de angustia que vivió cuando intentaba salir de su vivienda junto a su hermano menor. Durante el movimiento sísmico, un bloque le cayó sobre la cabeza y una de sus manos, provocándole heridas y la pérdida de un dedo.
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Niño relata cómo protegió a su hermano durante el terremoto
A pesar de las lesiones sufridas, el niño destacó que logró proteger a su hermano durante la emergencia.
"Perdí un dedo, pero no la vida", es el mensaje con el que Manuel resume su experiencia tras sobrevivir al terremoto.
Familia de Manuel Concepción perdió su vivienda y necesita ayuda
Además de las lesiones sufridas por el menor, Manuel y su familia perdieron su casa como consecuencia del terremoto.
Ante esta situación, se ha compartido un número telefónico para las personas que deseen brindarles apoyo:
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Contacto para ayudar a la familia: 6459-5791.
El testimonio de Manuel refleja las difíciles circunstancias que enfrentaron las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre, tanto por las lesiones sufridas como por la pérdida de sus hogares.