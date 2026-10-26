"Solo fue un dedo, no la vida": niño relata cómo salvó a su hermano durante el terremoto

Manuel Concepción, un niño que sobrevivió al terremoto del 9 de octubre en Panamá, relató los momentos de angustia que vivió cuando intentaba salir de su vivienda junto a su hermano menor. Durante el movimiento sísmico, un bloque le cayó sobre la cabeza y una de sus manos, provocándole heridas y la pérdida de un dedo.

El menor contó que se encontraba almorzando en su habitación cuando comenzó el temblor, cuya intensidad aumentó mientras intentaba ponerse a salvo.

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Niño relata cómo protegió a su hermano durante el terremoto

"Lo que pasa es que yo estaba dentro, en mi cuarto, almorzando, cuando de repente comenzó a temblar y, como siempre pasa, comenzó el temblor. Cuando de repente fue acelerando, yo salí. Mi hermanito corrió primero, pero yo me le pasé y me cayó el bloque en la cabeza y en el dedo, pero yo salvé a mi hermano", relató Manuel. "Lo que pasa es que yo estaba dentro, en mi cuarto, almorzando, cuando de repente comenzó a temblar y, como siempre pasa, comenzó el temblor. Cuando de repente fue acelerando, yo salí. Mi hermanito corrió primero, pero yo me le pasé y me cayó el bloque en la cabeza y en el dedo, pero yo salvé a mi hermano", relató Manuel.

Sismo en Panamá | El niño Manuel Concepción resultó herido al caerle un bloque en la cabeza y perdió un dedo, para salvar a su hermano durante el terremoto del 9 de octubre. Manuel y su familia perdieron su casa. Puede apoyarlos llamando al 6459-5791. pic.twitter.com/Qfq2hbpywu — Telemetro Reporta (@TReporta) October 25, 2026

A pesar de las lesiones sufridas, el niño destacó que logró proteger a su hermano durante la emergencia.

"Perdí un dedo, pero no la vida", es el mensaje con el que Manuel resume su experiencia tras sobrevivir al terremoto.

Familia de Manuel Concepción perdió su vivienda y necesita ayuda

Además de las lesiones sufridas por el menor, Manuel y su familia perdieron su casa como consecuencia del terremoto.

Ante esta situación, se ha compartido un número telefónico para las personas que deseen brindarles apoyo:

Contacto para ayudar a la familia: 6459-5791.

El testimonio de Manuel refleja las difíciles circunstancias que enfrentaron las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre, tanto por las lesiones sufridas como por la pérdida de sus hogares.