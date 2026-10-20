Teletón 20-30 se une a damnificados: recaudarán fondos para construir viviendas tras el terremoto

El Club Activo 20-30 anunció una edición especial de la Teletón 20-30 para este sábado 24 de octubre, con el propósito de recaudar fondos para la construcción de viviendas destinadas a familias que perdieron sus hogares en las provincias centrales tras el terremoto del 9 de octubre. El evento tendrá como sede el Centro de Convenciones de Azuero, en Chitré.

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Teletón 20-30 apoyará construcción de viviendas para damnificados

La jornada especial se desarrollará desde las 12:00 p.m. hasta las 12:00 a.m., según informó la organización. Giacomo Tamburelli, presidente de la Teletón 20-30, explicó que uno de los principales objetivos será impulsar soluciones habitacionales que incorporen condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.

El Club Activo 20-30 anunció una edición especial de la @teleton2030 este fin de semana, para recaudar fondos para la construcción de viviendas de familias que perdieron su hogar en provincias centrales tras el terremoto del 9 de octubre.



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Tamburelli señaló que entre las familias afectadas existen hogares donde viven personas con algún tipo de discapacidad, incluidos niños, por lo que buscan desarrollar viviendas con características que respondan a sus necesidades. La iniciativa contempla un sistema de construcción que permita brindar soluciones de manera rápida y eficiente.

El presidente de la Teletón aclaró que el proyecto no busca reemplazar el programa de reconstrucción que ejecuta el Gobierno, sino sumar esfuerzos mediante una mesa de acción nacional en la que puedan participar clubes cívicos, autoridades y otras organizaciones. La iniciativa pretende aportar a la recuperación de las familias que perdieron sus viviendas como consecuencia del terremoto.