Terremoto de 7.5 en Panamá: SINAPROC presenta balance oficial con 11,321 viviendas evaluadas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), presentó un balance preliminar de las afectaciones ocasionadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre en Panamá. Según las cifras proporcionadas, 37,210 personas resultaron afectadas y se han evaluado 11,321 viviendas en distintas regiones del país.

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¿Cuántas viviendas resultaron afectadas por el terremoto en Panamá?

El informe del COE señala que las afectaciones alcanzan diez provincias y la comarca Ngäbe-Buglé.

De las 11,321 viviendas evaluadas mediante el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), se reportan los siguientes resultados:

2,890 viviendas con daño total.

6,874 viviendas con daños moderados o parciales.

1,557 viviendas con daños leves.

Las provincias de Los Santos y Herrera concentran una parte importante de las inspecciones, con 5,060 y 3,267 viviendas evaluadas, respectivamente.

Sismo en Panamá | Más del 60% de la población en el distrito de Tonosí, en en la provincia de Los Santos, se vio afectada por el terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el pasado 9 de octubre.



El alcalde Aníbal Domínguez señala que hace falta más donaciones de carpas para las… pic.twitter.com/0V1wxMKkkT — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2026

El balance también registra 27 personas lesionadas y 5,628 personas alojadas en 126 albergues activos, correspondientes a 1,051 familias.

Según los datos suministrados, Veraguas concentra 3,531 personas albergadas.

IMA distribuye más de 58,000 bolsas de alimentos a comunidades afectadas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) reportó la distribución de 58,909 bolsas de alimentos durante 12 días de operaciones de asistencia humanitaria.

La ayuda ha llegado a 750 comunidades, con una población beneficiaria estimada en 265,090 personas.

La distribución reportada en las provincias con mayor asistencia incluye:

Los Santos: 20,621 bolsas de alimentos.

Veraguas: 19,484 bolsas.

Herrera: 9,592 bolsas.

Coclé: 8,772 bolsas.

Las labores de asistencia también incluyen el traslado de suministros hacia comunidades de difícil acceso.

Un total de 47 puntos críticos han sido identificados por las autoridades y 23 puentes que requieren ser rehabilitados. pic.twitter.com/o5X5NWP6Nc — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2026

Puentes aéreos y terrestres apoyan la distribución de ayuda humanitaria

De acuerdo con el balance proporcionado, los operativos de asistencia han movilizado más de 365 toneladas de carga por vía terrestre y más de 171,190 libras mediante transporte aéreo.

Estas operaciones buscan facilitar el abastecimiento de comunidades afectadas, especialmente en áreas de Soná, Mariato, Tonosí y la comarca Ngäbe-Buglé.

El informe también menciona asistencia internacional de Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos, mediante el envío de suministros, personal especializado y apoyo técnico.

Las autoridades mantienen las evaluaciones de daños y la atención a las familias afectadas mientras continúan las labores de recuperación.