Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 08:12

Terremoto de 7.5 en Panamá: SINAPROC presenta balance oficial con 11,321 viviendas evaluadas

Consulta el balance de Sinaproc tras el terremoto de magnitud 7.5 en Panamá: viviendas evaluadas, personas albergadas y distribución de ayuda humanitaria.

Terremoto de 7.5 en Panamá

Terremoto de 7.5 en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), presentó un balance preliminar de las afectaciones ocasionadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre en Panamá. Según las cifras proporcionadas, 37,210 personas resultaron afectadas y se han evaluado 11,321 viviendas en distintas regiones del país.

¿Cuántas viviendas resultaron afectadas por el terremoto en Panamá?

El informe del COE señala que las afectaciones alcanzan diez provincias y la comarca Ngäbe-Buglé.

De las 11,321 viviendas evaluadas mediante el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), se reportan los siguientes resultados:

  • 2,890 viviendas con daño total.

  • 6,874 viviendas con daños moderados o parciales.

  • 1,557 viviendas con daños leves.

Las provincias de Los Santos y Herrera concentran una parte importante de las inspecciones, con 5,060 y 3,267 viviendas evaluadas, respectivamente.

El balance también registra 27 personas lesionadas y 5,628 personas alojadas en 126 albergues activos, correspondientes a 1,051 familias.

Según los datos suministrados, Veraguas concentra 3,531 personas albergadas.

IMA distribuye más de 58,000 bolsas de alimentos a comunidades afectadas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) reportó la distribución de 58,909 bolsas de alimentos durante 12 días de operaciones de asistencia humanitaria.

La ayuda ha llegado a 750 comunidades, con una población beneficiaria estimada en 265,090 personas.

La distribución reportada en las provincias con mayor asistencia incluye:

  • Los Santos: 20,621 bolsas de alimentos.

  • Veraguas: 19,484 bolsas.

  • Herrera: 9,592 bolsas.

  • Coclé: 8,772 bolsas.

Las labores de asistencia también incluyen el traslado de suministros hacia comunidades de difícil acceso.

Puentes aéreos y terrestres apoyan la distribución de ayuda humanitaria

De acuerdo con el balance proporcionado, los operativos de asistencia han movilizado más de 365 toneladas de carga por vía terrestre y más de 171,190 libras mediante transporte aéreo.

Estas operaciones buscan facilitar el abastecimiento de comunidades afectadas, especialmente en áreas de Soná, Mariato, Tonosí y la comarca Ngäbe-Buglé.

El informe también menciona asistencia internacional de Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos, mediante el envío de suministros, personal especializado y apoyo técnico.

Las autoridades mantienen las evaluaciones de daños y la atención a las familias afectadas mientras continúan las labores de recuperación.

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