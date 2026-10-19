Terremoto en Panamá: MIDES entrega ayuda a más de 1,000 familias afectadas en Herrera

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que ha atendido a más de 1,000 familias afectadas por el terremoto en la provincia de Herrera, mediante jornadas de evaluación social y entrega de ayuda humanitaria. Los equipos recorren las comunidades para identificar necesidades, distribuir artículos de primera necesidad y brindar acompañamiento psicológico a las personas afectadas.

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MIDES recorre más de 30 comunidades afectadas por el terremoto en Herrera

Desde el sismo del 9 de octubre, un equipo de 12 trabajadoras sociales voluntarias coordina las labores desde el Hogar María Auxiliadora de Chitré.

Las jornadas incluyen visitas a viviendas de los distritos de Los Pozos, Pesé, Ocú y Las Minas, donde se evalúan las condiciones de las familias y se documentan sus necesidades.

El personal ha llegado a más de 30 comunidades de sectores como La Pitaloza, El Cedro, Cerro Paja, Las Llanas, El Calabacito, Los Cerritos, La Arena, El Capurí y Los Pozos Cabecera.

Entre los artículos de primera necesidad entregados se encuentran:

Agua potable y alimentos secos.

Ropa y artículos de uso personal.

Leche de fórmula.

Catres y casas de campaña, según las necesidades de cada hogar.

Además, los equipos han realizado más de 50 intervenciones psicológicas para atender a personas que presentan estrés y ansiedad ante las réplicas del terremoto.

MIDES reporta 4,131 atenciones de trabajo social a nivel nacional

La institución detalló que sus trabajadoras sociales han visitado a 5,692 personas en las áreas de intervención y realizado 4,131 atenciones de trabajo social para identificar necesidades, brindar contención emocional y dar seguimiento a familias en condiciones de vulnerabilidad.

También se ha proporcionado acompañamiento en 55 albergues temporales que acogían aproximadamente a 3,827 personas damnificadas.

El MIDES mantiene 323 colaboradores desplegados en seis provincias, la comarca Ngäbe-Buglé, la sede central y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ubicado en Howard.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, destacó que la información recopilada por las trabajadoras sociales permite identificar a las familias que requieren ayuda inmediata.

Los informes levantados durante las visitas son enviados al Hogar María Auxiliadora, donde se registran y organizan para priorizar los casos. Posteriormente, la información se remite al COE para coordinar la respuesta de las instituciones públicas.