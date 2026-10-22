Terremoto en Panamá: Minsa confirma segunda víctima mortal tras permanecer en coma

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el fallecimiento de Regina Miranda, de 60 años, quien se convierte en la segunda víctima mortal relacionada con el terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre en Panamá. La mujer permanecía hospitalizada en estado de coma tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave durante la evacuación de un centro educativo en Santiago de Veraguas.

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¿Cómo ocurrió el accidente de la segunda víctima del terremoto en Panamá?

De acuerdo con el Minsa, Miranda se encontraba realizando labores administrativas en la escuela Rómulo Arrocha, ubicada en Santiago de Veraguas, cuando ocurrió el movimiento sísmico.

Durante la evacuación del plantel, la mujer tropezó con una cuneta y cayó al suelo, golpeándose la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico grave.

El Ministerio de Salud, @MINSAPma, confirmó el fallecimiento de la segunda víctima producto del sismo del 9 de octubre.



Se trata de Regina Miranda, de 60 años, quien permanecía hospitalizada en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago de Veraguas, tras sufrir una lesión… pic.twitter.com/s8NExUQef8 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2026

Tras el accidente, fue trasladada al Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde recibió atención médica especializada por parte del servicio de Neurocirugía.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció después de permanecer en estado de coma.

Minsa lamenta fallecimiento de Regina Miranda en Veraguas

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima.

“El Minsa expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás seres queridos de la señora Miranda”, señaló la institución. “El Minsa expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás seres queridos de la señora Miranda”, señaló la institución.

La entidad también manifestó su solidaridad con la comunidad educativa y las familias afectadas por las consecuencias del terremoto del 9 de octubre.

Con este fallecimiento, asciende a dos el número de víctimas mortales reportadas en relación con el movimiento sísmico, según la información comunicada por el Minsa.