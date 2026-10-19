¿Tienes una cita en la CSS? Estas policlínicas cambiaron de sede y otras siguen cerradas tras el terremoto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que cuatro instalaciones de salud permanecen temporalmente cerradas por afectaciones estructurales, mientras otras mantienen servicios parciales o funcionan en sedes alternas tras el terremoto del 9 de octubre en Panamá. La institución anunció ajustes en la atención médica para garantizar la seguridad de pacientes y funcionarios.

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¿Cuáles son las cuatro instalaciones de la CSS que permanecen cerradas?

La CSS detalló que las siguientes instalaciones no están operando en sus espacios habituales, aunque mantienen alternativas para atender a los pacientes:

Policlínica Presidente Remón (Panamá): permanece cerrada mientras concluye la evaluación estructural. Sus pacientes son atendidos en otras policlínicas de la región metropolitana.

Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego (Chitré): brinda atención en carpas instaladas en el Parque Forestal de Chitré.

CAPPS Los Pozos (Herrera): atiende en un hospital modular climatizado ubicado en la cancha municipal de Los Pozos.

ULAPS de Tonosí (Los Santos): a partir de este lunes 19 de octubre, las consultas se ofrecerán en el hospital modular climatizado de la CSS.

CSS anuncia cambios en la atención médica en Coclé y Veraguas

#ComunicadosCSS | CSS realiza 1,488 pruebas en jornada extraordinaria de prevención del cáncer de mama y próstata. pic.twitter.com/doHdzSfz5G — CSSPanama (@CSSPanama) October 19, 2026

En Aguadulce, provincia de Coclé, la Policlínica Dr. Manuel De Jesús Rojas retomará este lunes 19 de octubre sus operaciones en ambas plantas.

Por su parte, el Hospital Regional Dr. Rafael Estévez continuará funcionando parcialmente, con las salas de hospitalización habilitadas en la planta baja y la consulta externa trasladada a la Policlínica Dr. Manuel De Jesús Rojas. La CSS también anunció la instalación de dos carpas climatizadas en los estacionamientos del hospital.

En Veraguas, el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, mantiene la hospitalización en un hospital de campaña, la consulta externa en un pasillo interno climatizado y la farmacia en el área de fisioterapia. Mientras tanto, la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago, funciona parcialmente en la planta baja.

¿Dónde atienden las policlínicas de la CSS en Los Santos y Herrera?

La CSS confirmó que las policlínicas San Juan de Dios, en La Villa, y Dr. Miguel Cárdenas Barahona, en Las Tablas, brindan atención con normalidad, aunque mantienen algunas áreas restringidas por trabajos de reparación.

En Chitré, la institución trabaja en la adecuación de un espacio del edificio administrativo de la Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego para recuperar los servicios de laboratorio.

Además, equipos de salud de Tonosí realizan visitas a los albergues para prevenir brotes de enfermedades entre las personas afectadas por el terremoto.

La CSS indicó que las demás instalaciones de su red hospitalaria y de atención primaria en el país mantienen sus operaciones habituales, incluidos los servicios médicos, la entrega de medicamentos y las pruebas de laboratorio.

Recomendaciones de la CSS para los pacientes

La institución pidió a la población acudir a urgencias únicamente ante situaciones de emergencia y utilizar las policlínicas o sedes alternas habilitadas para controles médicos.

También recomendó a los pacientes con enfermedades crónicas mantener sus tratamientos y retirar sus medicamentos en las instalaciones correspondientes. Quienes reciben hemodiálisis deben asistir según los horarios indicados por sus respectivas salas.

La CSS recordó que los avisos de inspección identifican las condiciones de uso de las instalaciones: verde, uso permitido; amarillo, uso restringido; y rojo, acceso prohibido.

Para conocer nuevas actualizaciones, la población puede consultar los canales oficiales de la CSS, incluida su cuenta @csspanama.