Toponazo Tableño del 3 de noviembre se cancela: ¿qué pasará con los Carnavales 2027 en Las Tablas?

El Toponazo Tableño , programado para el 3 de noviembre de 2026 en Las Tablas, fue cancelado por decisión de las directivas de Calle Arriba y Calle Abajo, como muestra de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre. Mientras tanto, la celebración de los Carnavales 2027 en Las Tablas permanece sin una definición oficial.

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¿Por qué se canceló el Toponazo Tableño del 3 de noviembre?

Jaime González, presidente de la Asociación de Calle Abajo de Las Tablas, explicó que ambas directivas acordaron suspender la actividad, que esperaba recibir a una gran cantidad de visitantes, debido a la situación que atraviesan las comunidades afectadas por el sismo.

"Por la solidaridad y la empatía que tenemos con el pueblo de Las Tablas, con las regiones vecinas que fueron afectadas por el sismo, pues ambas juntas directivas decidimos suspender la actividad del 3 de noviembre", manifestó González. "Por la solidaridad y la empatía que tenemos con el pueblo de Las Tablas, con las regiones vecinas que fueron afectadas por el sismo, pues ambas juntas directivas decidimos suspender la actividad del 3 de noviembre", manifestó González.

"Tenemos conversaciones, estamos muy al pendiente, muy atentos a las directrices que nos den las autoridades de aquí de Las Tablas. Por ahora, por parte de Calle Abajo, no hay nada definido, es un panorama muy incierto, nosotros siempre esperamos las indicaciones que nos den las… pic.twitter.com/HamEcqrDc5 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2026

El representante de Calle Abajo destacó que la decisión también responde a motivos de seguridad y al compromiso de ambas tunas con la población.

"En el carnaval somos rivales, pero esto nos une", expresó.

¿Se celebrarán los Carnavales 2027 en Las Tablas?

"Una decisión que se tomó por parte de ambas tunas ambas directivas de suspender la actividad que teníamos para el 3 de noviembre denominada el toponazo tableño, una actividad que prometía pues tener una gran cantidad de visitantes, pero por la solidaridad y la empatía que… pic.twitter.com/ixJfGmGHW7 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2026

Sobre la realización de los Carnavales 2027, González indicó que todavía no existe una decisión definitiva por parte de Calle Abajo y que se mantienen atentos a las indicaciones de las autoridades locales.

"Por ahora, por parte de Calle Abajo, no hay nada definido, es un panorama muy incierto", señaló. "Por ahora, por parte de Calle Abajo, no hay nada definido, es un panorama muy incierto", señaló.

Agregó que continúan las conversaciones y que esperarán las directrices de las autoridades de Las Tablas antes de adoptar decisiones sobre las próximas actividades.

Por el momento, la cancelación confirmada corresponde al Toponazo Tableño del 3 de noviembre, mientras que la realización de los Carnavales 2027 permanece pendiente de definición.