Toponazo Tableño del 3 de noviembre se cancela: ¿qué pasará con los Carnavales 2027 en Las Tablas?

El Toponazo Tableño, programado para el 3 de noviembre de 2026 en Las Tablas, fue cancelado por decisión de las directivas de Calle Arriba y Calle Abajo, como muestra de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre. Mientras tanto, la celebración de los Carnavales 2027 en Las Tablas permanece sin una definición oficial.
¿Por qué se canceló el Toponazo Tableño del 3 de noviembre?
Jaime González, presidente de la Asociación de Calle Abajo de Las Tablas, explicó que ambas directivas acordaron suspender la actividad, que esperaba recibir a una gran cantidad de visitantes, debido a la situación que atraviesan las comunidades afectadas por el sismo.
El representante de Calle Abajo destacó que la decisión también responde a motivos de seguridad y al compromiso de ambas tunas con la población.
"En el carnaval somos rivales, pero esto nos une", expresó.
¿Se celebrarán los Carnavales 2027 en Las Tablas?
Sobre la realización de los Carnavales 2027, González indicó que todavía no existe una decisión definitiva por parte de Calle Abajo y que se mantienen atentos a las indicaciones de las autoridades locales.
Agregó que continúan las conversaciones y que esperarán las directrices de las autoridades de Las Tablas antes de adoptar decisiones sobre las próximas actividades.
Por el momento, la cancelación confirmada corresponde al Toponazo Tableño del 3 de noviembre, mientras que la realización de los Carnavales 2027 permanece pendiente de definición.