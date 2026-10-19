Tras el terremoto en Panamá, Minsa detecta 200 casos gastrointestinales y refuerza vigilancia en albergues

El Ministerio de Salud (Minsa ) informó que mantiene vigilancia sanitaria en 54 albergues habilitados tras el terremoto del 9 de octubre en Panamá, donde permanecen aproximadamente 3,800 personas damnificadas. La institución reportó 200 casos de enfermedades gastrointestinales y un total de 2,826 atenciones de salud, como parte de las acciones para prevenir complicaciones sanitarias en las comunidades afectadas.

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Minsa detecta 200 casos de enfermedades gastrointestinales tras el terremoto

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, explicó que la vigilancia epidemiológica permitió identificar 200 casos de enfermedades gastrointestinales en las zonas afectadas por el sismo.

Según la funcionaria, los equipos sanitarios realizaron las intervenciones correspondientes y posteriormente se observó una disminución en la incidencia de estos casos.

El Minsa también reportó 69 intervenciones sanitarias, distribuidas de la siguiente manera:

Veraguas: 30 intervenciones.

Los Santos: 22 intervenciones.

Herrera: 10 intervenciones.

Coclé: 7 intervenciones.

Las acciones incluyen saneamiento ambiental, control de vectores, vigilancia epidemiológica y atención de salud mental.

¿Cuántas atenciones médicas ha brindado el Minsa?

De acuerdo con el balance del 19 de octubre, el Ministerio de Salud ha realizado 2,826 atenciones de salud en las zonas reportadas.

La distribución por provincia y comarca es la siguiente:

Veraguas: 1,247 atenciones.

Herrera: 1,144 atenciones.

Comarca Ngäbe-Buglé: 305 atenciones.

Colón: 76 atenciones.

Coclé: 41 atenciones.

Chiriquí: 13 atenciones.

Además, los equipos sanitarios han aplicado 247 vacunas contra diversas enfermedades.

Recomendaciones del Minsa para prevenir enfermedades en los albergues

Como parte de las medidas preventivas, el Minsa desarrolla acciones de control de mosquitos, inspección de instalaciones sanitarias y evaluación de las condiciones de almacenamiento de agua y alimentos.

La institución recomienda mantener los tanques de agua debidamente tapados, hervir el agua cuando no se garantice su potabilidad y almacenar los alimentos donados en lugares limpios, secos y elevados, sin colocarlos directamente sobre el piso.

También se mantienen las visitas para identificar a personas que requieren atención prioritaria, especialmente niños, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes encamados.

Gil reiteró que los equipos de salud continúan desplegados en las zonas más afectadas de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, mientras se mantiene la vigilancia sanitaria en el resto del país.