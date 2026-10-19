Universidad de Panamá: facultades que regresan a clases presenciales hoy

La Universidad de Panamá (UP) inicia este lunes 19 de octubre de 2026 el regreso escalonado a clases presenciales en 12 facultades, luego de las inspecciones realizadas en sus instalaciones tras el terremoto del pasado 9 de octubre. La Rectoría confirmó cuáles facultades retomarán sus actividades académicas en las aulas y cuáles continuarán temporalmente bajo la modalidad no presencial.

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¿Qué facultades de la Universidad de Panamá regresan a clases hoy?

De acuerdo con el comunicado de la Rectoría, las siguientes 12 facultades están incluidas en el retorno presencial de este lunes 19 de octubre:

Facultad de Enfermería.

Facultad de Medicina.

Facultad de Psicología.

Facultad de Medicina Veterinaria.

Facultad de Odontología.

Facultad de Bellas Artes.

Facultad de Ingeniería.

Facultad de Arquitectura.

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación.

Facultad de Economía.

Facultad de Administración Pública.

Facultad de Ciencias de la Educación.

La Rectoría informó que las facultades no incluidas en este listado mantendrán temporalmente las clases no presenciales y recibirán un aviso previo cuando se autorice su regreso a las aulas.