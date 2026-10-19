Universidad de Panamá: facultades que regresan a clases presenciales hoy

La Universidad de Panamá (UP) inicia este lunes 19 de octubre de 2026 el regreso escalonado a clases presenciales en 12 facultades, luego de las inspecciones realizadas en sus instalaciones tras el terremoto del pasado 9 de octubre. La Rectoría confirmó cuáles facultades retomarán sus actividades académicas en las aulas y cuáles continuarán temporalmente bajo la modalidad no presencial.
¿Qué facultades de la Universidad de Panamá regresan a clases hoy?
De acuerdo con el comunicado de la Rectoría, las siguientes 12 facultades están incluidas en el retorno presencial de este lunes 19 de octubre:
-
Facultad de Enfermería.
Facultad de Medicina.
Facultad de Psicología.
Facultad de Medicina Veterinaria.
Facultad de Odontología.
Facultad de Bellas Artes.
Facultad de Ingeniería.
Facultad de Arquitectura.
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación.
Facultad de Economía.
Facultad de Administración Pública.
Facultad de Ciencias de la Educación.
La Rectoría informó que las facultades no incluidas en este listado mantendrán temporalmente las clases no presenciales y recibirán un aviso previo cuando se autorice su regreso a las aulas.