Universidad de Panamá retomará clases presenciales el 19 de octubre: ¿qué facultades regresan?

La Universidad de Panamá (UP) anunció que retomará las clases presenciales a partir del lunes 19 de octubre de 2026 , de manera escalonada por facultades, luego de las inspecciones realizadas en sus instalaciones tras el terremoto del viernes 9 de octubre. La Rectoría informó cuáles facultades regresarán a las aulas y cuáles continuarán temporalmente en modalidad no presencial.

De acuerdo con el comunicado de la Rectoría, los estudiantes de las siguientes facultades retomarán las clases presenciales el lunes 19 de octubre:

La @UNIVERSIDAD_PMA informó que, a partir del próximo 19 de octubre, el regreso a las clases presenciales se realizará de manera escalonada por facultades, tras las inspecciones efectuadas en las distintas instalaciones universitarias. El próximo lunes volverán a las aulas los… pic.twitter.com/BcGIFTOER2

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¿Qué pasará con las demás facultades de la Universidad de Panamá?

La Rectoría explicó que las facultades no incluidas en el listado mantendrán temporalmente la modalidad no presencial y serán notificadas previamente cuando corresponda retomar las actividades en las aulas.

En cuanto a los Centros Regionales Universitarios, cada director podrá adoptar las decisiones correspondientes según las condiciones particulares de su sede, extensión universitaria o programa anexo, en coordinación con las autoridades académicas.

La Universidad de Panamá había adoptado la modalidad virtual tras el terremoto del 9 de octubre. El retorno escalonado busca permitir la reanudación de las actividades presenciales conforme a las inspecciones efectuadas en las instalaciones universitarias.