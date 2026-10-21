UTP retoma clases en Veraguas este miércoles; Azuero continúa suspendido

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) anunció que los estudiantes del Centro Regional de Veraguas retomarán las clases en modalidad virtual este miércoles 21 de octubre de 2026, como parte de la reactivación progresiva de las actividades académicas tras el terremoto del 9 de octubre. Mientras tanto, las clases en el Centro Regional de Azuero continuarán suspendidas.

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¿Cómo será el regreso a clases de la UTP en Veraguas?

La universidad informó que la reanudación de las actividades académicas en el Centro Regional de Veraguas se realizará exclusivamente en modalidad virtual.

En cuanto al Centro Regional de Azuero, ubicado en una de las regiones más afectadas por el terremoto, la institución indicó que las clases permanecerán suspendidas, sin precisar una fecha para su reanudación.

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) informó que los estudiantes del Centro Regional de Veraguas retomarán clases en modalidad virtual a partir de este miércoles 21 de octubre.



En el Centro Regional de Azuero, la zona más afectada por el sismo, las clases continúan… pic.twitter.com/sZmvN3EcQl — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2026

UTP evaluará las condiciones de los estudiantes para recibir clases virtuales

La institución también anunció que en los próximos días realizará una encuesta para conocer las condiciones de los estudiantes y determinar sus posibilidades de incorporarse a las actividades académicas virtuales.

La consulta permitirá recopilar información sobre:

Disponibilidad de computadoras y otros equipos tecnológicos.

Acceso y calidad de la conexión a internet.

Posibilidades de participar en clases virtuales.

La medida busca conocer las dificultades que puedan enfrentar los estudiantes para continuar con su formación académica tras el terremoto.

Regreso progresivo a clases tras el terremoto en Panamá

El terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre provocó la suspensión de actividades académicas en distintos centros educativos del país, mientras las autoridades evaluaban las condiciones de seguridad de las instalaciones.

Desde entonces, las instituciones educativas han anunciado la reanudación progresiva de las clases en las regiones donde existen condiciones para continuar con las actividades.

En el caso de la UTP, el Centro Regional de Veraguas retomará las clases virtuales, mientras que los estudiantes de Azuero deberán esperar un nuevo comunicado oficial.