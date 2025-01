Venta de lotería clandestina podría ser penalizada tras aprobación de anteproyecto de ley

El diputado Luis Eduardo Camacho, quien respaldó la iniciativa, destacó que esta regulación debe estar acompañada por un cambio en la actitud de los billeteros oficiales.

“¿Por qué a veces la gente va a comprar lotería clandestina? Porque no te la venden con chance casado, no te la venden con ‘one two’, no te la venden con recargo”, afirmó Camacho, señalando que mejorar la experiencia del comprador es clave para disuadir la compra en el mercado informal.

Impacto de la lotería clandestina

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1881786864291467370&partner=&hide_thread=false La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales prohijó un anteproyecto de ley que eleva a delito la venta de lotería clandestina.



El diputado Luis Eduardo @camachocastro se expresó a favor de la iniciativa pero señaló que esto "debe ir de la mano del cambio de… pic.twitter.com/wIA8y10b83 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 21, 2025

La venta ilegal de lotería afecta tanto los ingresos destinados a programas sociales como la credibilidad del sistema oficial de juego. Según las autoridades, esta práctica no solo evade impuestos, sino que también fomenta redes clandestinas que operan sin regulaciones.

El anteproyecto de ley ahora deberá pasar al pleno legislativo para continuar su discusión en segundo y tercer debate. De ser aprobado, establecería sanciones más severas contra quienes se dediquen a la venta de lotería fuera del marco legal, con el objetivo de proteger a los billeteros y garantizar un mercado justo.