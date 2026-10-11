Panamá Nacionales -  11 de octubre de 2026 - 12:26

Ya son 910 viviendas afectadas por el sismo de 7.7 en Panamá: COE explica por qué podrían ser más

Sinaproc reportó 910 viviendas afectadas por el sismo en Panamá, pero advirtió que la cifra podría aumentar debido a comunidades aún sin evaluar.

Ya son 910 viviendas afectadas por el sismo de 7.7 en Panamá

Ya son 910 viviendas afectadas por el sismo de 7.7 en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó 910 viviendas afectadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá, según el balance actualizado este domingo 11 de octubre de 2026. Las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar conforme avancen las evaluaciones en las comunidades afectadas.

¿Por qué podría aumentar la cifra de viviendas afectadas?

El director del COE, René García, explicó que el balance corresponde únicamente a las viviendas que han podido ser inspeccionadas por los equipos de evaluación.

“Estemos conscientes de que es la cifra de casas que ya fueron evaluadas y que el personal llegó al punto… esa cifra debe incrementarse, hay lugares a los cuales todavía no está llegando información”, declaró. “Estemos conscientes de que es la cifra de casas que ya fueron evaluadas y que el personal llegó al punto… esa cifra debe incrementarse, hay lugares a los cuales todavía no está llegando información”, declaró.

García agregó que algunas comunidades permanecían incomunicadas, tanto por vía terrestre como por otros medios de comunicación, lo que ha dificultado la recopilación de información sobre los daños.

Sinaproc continúa evaluando los daños tras el sismo

El balance de 910 viviendas afectadas es preliminar y podría modificarse a medida que el personal de emergencia logre acceder a las zonas que todavía no han sido evaluadas.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer el alcance de las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

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