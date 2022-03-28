PANAMÁ Oscar -  27 de marzo 2022 - 19:24hs

OSCAR 2022: Dune comienza con todo

"Dune", comenzó con buen pie los 94° edición de los Premios Oscar 2022. Ganaron: "Mejor Banda Sonora", "Mejor Sonido", "Mejor Edición" y "Mejor Diseño de Producción".

Dune - Oscar 2022

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