Diputada Patsy Lee explica su decisión de no conformar una bancada

“En vista de esto decidí estar en alianza estratégica con la Coalición VAMOS y con los diputados de MOCA, entonces nosotros no tenemos una bancada como tal, pero el reglamento interno no habla tampoco de bancadas, sino que habla de nóminas de consenso,” indicó Lee.

La diputada subrayó que, a pesar de no pertenecer a una bancada formal, su grupo cuenta con el respaldo necesario para influir en las decisiones legislativas. “Nosotros tenemos los votos, somos la bancada mayoritaria, por lo menos somos 24, estamos unidos, estamos organizados, probablemente no lo tengan los demás, las otras bancadas,” afirmó.

Diputada expresa su determinación de presentar leyes

La diputada @patsyleer explica que ella decidió no conformar una bancada para preservar su independencia y "no sentir esa presión o esa agenda política que muchas veces se ve en estas bancadas".

pic.twitter.com/ThA4nOPosI — Telemetro Reporta (@TReporta) July 17, 2024

Aunque su grupo no participó en la junta directiva el 1 de julio, Lee expresó su determinación de seguir luchando por los mejores intereses del pueblo panameño. “Nosotros no tuvimos esa participación el 1 de julio en la junta directiva, pero estamos aspirando a seguir intentando para luchar por los mejores intereses del pueblo panameño, que fue el que nos puso ahí,” dijo.

Lee enfatizó su deseo de no ser un obstáculo para el funcionamiento del gobierno y su interés en obtener una posición en la crucial Comisión de Presupuesto. “Nosotros no deseamos ser un obstáculo o estancar el funcionamiento del gobierno, sino que estamos luchando en tener una posición más en esta comisión que es tan importante, que es la de Presupuesto,” concluyó.

En su discurso, Lee también mencionó su afiliación con el Partido Popular, destacando que no está inscrita en el partido para mantener su independencia política. “Yo estoy postulada por el Partido Popular, más no estoy inscrita, en ese deseo de preservar mi independencia no quería conformar una bancada para no sentir esa presión o esa agenda política que muchas veces se ve en estas bancadas,” explicó.

La diputada Patsy Lee continúa trabajando para asegurar que las decisiones legislativas reflejen los intereses y necesidades del pueblo panameño, manteniendo su independencia y alianzas estratégicas para lograr sus objetivos.