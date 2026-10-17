Pananamá

Sismo en Panamá | Secretario de Metas destaca importancia de las evaluaciones para brindar soluciones

El ministro secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, señaló que si bien las familias desean saber cuándo podrán volver a sus hogares, las evaluaciones son importantes y deben traducirse en soluciones habitacionales concretas. Detalló que se mantiene el acompañamiento en 55 albergues de 6 provincias y la comarca Ngäbe Buglé, donde se encuentran aproximadamente 3,827 personas en albergues. Además de que se ha brindado 4,131 atenciones de trabajo social y 2,831 atenciones psicológicas, además de la entrega de insumos básicos.