Yo Me Llamo 2024: ¡Atención! Esta es la fecha del 1er programa de audiciones

La dinámica será ahora más difícil para el selecto jurado de Yo Me Llamo, ya que se implementarán muchos más duelos entre los artistas participantes.

El primer programa de las audiciones de Yo Me Llamo 2024 será el próximo martes 16 de julio de 2024, a partir de las 8:30 p.m., y podrás verlo en las pantallas de Telemetro.

En estos programas iniciales se mostrará a la audiencia cómo fue el proceso de selección de los posibles nuevos artistas que participarán en esta nueva temporada.

