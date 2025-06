Yo Me Llamo 2025 regresa este 15 de julio con su séptima temporada

Contenido relacionado: Yo Me Llamo 2025: Primera audición fue todo un éxito con grandes imitadores

El primer programa de Yo Me Llamo 2025 será el próximo martes 15 de julio de 2024, a partir de las 8:30 p.m., y podrás verlo en las pantallas de Telemetro.

El regreso del programa promete nuevas voces, espectáculos impactantes y muchas emociones para el público. ¡Muy pronto por la pantalla nacional!

Embed - Yo Me Llamo on Instagram: "¡ELLOS ESTÁN VIVIENDO SU MOMENTO EN YO ME LLAMO! Panamá desde el 15 de Julio vuelve el mega que toda la familia ve ¡YO ME LLAMO!"