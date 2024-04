Calle 7 Panamá: Marlene Gilbert revela el motivo de su ausencia el viernes

"Ayer yo tuve como que se me trancó la pierna podría decir, creo que todos lo vieron en la segunda prueba, entonces muchos me dijeron que se han lesionado mucho de caderas y rodillas y sentían mucho dolor ahí, no me podía ni agachar, correr ni nada. Fui al médico y me hicieron unas radiografías y todo salió bien gracias a Dios, simplemente es como tomar reposo en esta pierna y bueno el día lunes que tengo la cita con el ortopeda y que me diga que todo este bien y me de de alta", dijo Marlene respecto a su ausencia.

Marlene opina sobre la decisión del equipo al anular a Jean Modelo

La fanática de la Fiebre Amarilla no estuvo de acuerdo con la decisión del equipo de anular a Jean Modelo porque sentían que por la ausencia de dos femeninas debieron anular a una dama.

"sinceramente yo hubiese ido por Jean y creo que si hubiese elegido a una mujer la alineación hubiese sido 2-2... Siento que estuvo bien la decisión de haber escogido a Jean Modelo para anular", manifestó Marlene.