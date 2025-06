Rafe Lucado y Enrique Siu regresan con fuerza a la Furia Roja de Calle 7 Panamá

Durante su entrada, Enrique Siu expresó que la final masculina más reciente y la historia del competidor Bolt lo inspiraron a regresar. “Este era el momento, si no era ahora, no era nunca”, afirmó con emoción.

Siu también comentó que vuelve al programa con 30 libras más que en su última participación, pero con la misma energía y espíritu competitivo que lo caracterizó hace una década.

Rafe Lucado vuelve a la Furia Roja de Calle 7 Panamá

Rafe Lucado, uno de los competidores más emblemáticos y queridos de Calle 7 Panamá, ha regresado al campo de batalla con un solo objetivo: volver a coronarse campeón.

“Yo me fui de aquí siendo campeón. Nunca salí por lesión ni me fui a mitad de temporada. Gané la temporada 13 y luego di un paso al costado para darle espacio a una nueva generación, pero me fui como campeón”, expresó Rafe tras su esperado ingreso a la competencia.

El campeón ahora forma parte nuevamente de la Furia Roja y dejó claro que mantiene la misma determinación de siempre: conquistar esta nueva temporada.