Lady Gaga y Joaquin Phoenix serán los protagonistas de la secuela del Joker ¿Cuándo estrenará?

La cantante Lady Gaga publicó el poster de la película, en la que se muestra al Joker y a Harley Quinn bailando y anunciando que el 9 de abril lanzarán el tráiler oficial.

"El mundo es un escenario. Joker: El tráiler de Folie à Deux llega el 9 de abril", escribió Gaga en su publicación.

La secuela del Joker, se estrenará el 4 de octubre de 2024, exactamente cinco años después del debut de la primera cinta, en esta ocasión a diferencia de la película original, esta será un musical y estará dirigido de nuevo por Todd Phillips.

