Don Bosco Deportes -  17 de octubre de 2026 - 10:47

Complejo Deportivo Roberto Kelly en Don Bosco cierra temporalmente tras desprendimiento de techo

El Complejo Deportivo Roberto Kelly, permanecerá cerrado por seguridad tras desprenderse una sección metálica del techo debido a las fuertes lluvias.

Complejo dpeortivo

Complejo dpeortivo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Complejo Deportivo Roberto Kelly, ubicado en el corregimiento de Don Bosco, permanecerá cerrado temporalmente por motivos de seguridad, luego de que las fuertes lluvias provocaran el desprendimiento de una sección metálica del techo de la instalación deportiva.

¿Por qué cerró el Complejo Deportivo Roberto Kelly?

De acuerdo con el comunicado divulgado, el cierre se adoptó como medida preventiva ante los riesgos asociados al desprendimiento de parte de la estructura metálica del techo.

La decisión busca proteger la seguridad de los usuarios y visitantes que acuden a las instalaciones deportivas.

¿Cuándo reabrirá el Complejo Deportivo Roberto Kelly?

Por el momento, no se ha anunciado una fecha para la reapertura del Complejo Deportivo Roberto Kelly.

En el comunicado se indicó que se informará oportunamente a la ciudadanía sobre la reanudación de las actividades en las instalaciones.

Mientras permanezca vigente la medida, el complejo no estará disponible para sus usuarios.

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