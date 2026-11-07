Feriados en Panamá 2027: calendario de días libres, carnavales y fines de semana largos

Calendario de feriados y días libres en Panamá para 2027

Los feriados en Panamá para 2027 incluyen fechas importantes como el Día de los Mártires, los carnavales, la Semana Santa, las Fiestas Patrias y las celebraciones de fin de año.

Conocer el calendario de días festivos y de descanso obligatorio permite a los trabajadores y sus familias organizar vacaciones, viajes y otras actividades durante el año.

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Calendario de feriados y días libres en Panamá para 2027

Estas son las principales fechas festivas y conmemorativas del próximo año:

Enero

Viernes 1 de enero: Año Nuevo.

Sábado 9 de enero: Día de los Mártires.

Febrero

Lunes 8 de febrero: Lunes de Carnaval (celebración tradicional; no es feriado nacional obligatorio).

Martes 9 de febrero: Martes de Carnaval (descanso obligatorio).

Marzo

Viernes 26 de marzo: Viernes Santo.

Mayo

Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo.

Noviembre

Miércoles 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

Jueves 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios o Día de la Bandera.

Viernes 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, conmemorada en Colón.

Miércoles 10 de noviembre: Primer Grito de Independencia de Panamá de España.

Domingo 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

Lunes 29 de noviembre: descanso correspondiente al feriado del 28 de noviembre.

Diciembre

Miércoles 8 de diciembre: Día de la Madre.

Lunes 20 de diciembre: Día de Duelo Nacional.

Sábado 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuándo serán los carnavales de Panamá en 2027?

Las celebraciones de Carnaval se desarrollarán del sábado 6 al martes 9 de febrero de 2027.

El martes 9 de febrero es un día de descanso obligatorio, de acuerdo con el Código de Trabajo de Panamá.

Por su parte, el lunes 8 de febrero forma parte de las festividades tradicionales, pero no constituye automáticamente un feriado nacional obligatorio.

¿Cuáles serán los fines de semana largos en Panamá durante 2027?

Entre las fechas que permitirán disfrutar de varios días consecutivos de descanso se encuentran:

Del 1 al 3 de enero: Año Nuevo, para quienes descansan sábado y domingo.

Del 6 al 9 de febrero: Carnaval, considerando el fin de semana y el martes feriado. El lunes dependerá del régimen laboral o de las disposiciones aplicables.

Del 26 al 28 de marzo: Viernes Santo y fin de semana.

Del 3 al 5 de noviembre: tres días festivos consecutivos durante las Fiestas Patrias.

Del 27 al 29 de noviembre: fin de semana y descanso correspondiente a la Independencia de Panamá de España.

¿Todos los días festivos son de descanso obligatorio en Panamá?

No todas las fechas conmemorativas tienen el mismo tratamiento laboral.

El artículo 46 del Código de Trabajo establece los días de descanso obligatorio por fiesta o duelo nacional. Además, existen disposiciones especiales para los feriados que coinciden con determinados días de la semana.

Por ello, los trabajadores deben verificar las normas aplicables y los anuncios oficiales sobre posibles días puente o jornadas especiales.

El calendario también puede complementarse con días libres decretados posteriormente por el Gobierno Nacional.