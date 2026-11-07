A casi un mes del terremoto de 7.5, Tonosí sigue mostrando daños y una escuela ya fue demolida

Las secuelas del terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre continúan siendo visibles en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos , donde todavía se observan rajaduras en las carreteras, escombros de estructuras afectadas y otros daños ocasionados por el movimiento sísmico.

A casi un mes del terremoto, las afectaciones permanecen en distintos puntos del distrito, una de las zonas impactadas por el evento.

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Escuela de Flores fue demolida tras quedar destruida por el terremoto

Entre las estructuras afectadas se encuentra la escuela de la comunidad de Flores, en Tonosí, que ya fue demolida después de quedar completamente destruida por el sismo.

La demolición del centro educativo evidencia la magnitud de los daños que dejó el terremoto en la infraestructura escolar de esta comunidad.

Mientras tanto, en otras áreas del distrito aún se observan grietas en las vías y restos de estructuras dañadas.

Por el momento, no se ha precisado cuándo comenzará la reconstrucción de la escuela de Flores ni el plazo previsto para reparar todas las afectaciones reportadas en Tonosí.