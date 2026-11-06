MIDES confirma cómo se cobrará el último pago de 120 a los 65 en 2026: ¿se utilizará PUNCH?

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que el último pago de 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) se realizará mediante la Tarjeta Clave Social , y no a través de la plataforma PUNCH.

El desembolso beneficiará a 189,582 personas entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026, con una inversión total de B/.55,248,870.00.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias y tormentas en Panamá hasta las 7:00 p.m.

¿Cuándo será el último pago del MIDES en 2026?

De acuerdo con el calendario anunciado, los pagos se efectuarán en dos etapas:

Del 16 al 27 de noviembre: beneficiarios que reciben sus transferencias mediante la Tarjeta Clave Social.

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre: beneficiarios residentes en áreas de difícil acceso.

Las fechas corresponden al último desembolso programado para 2026.

El Ministerio de Desarrollo Social (@midespanama) realizará el último pago del 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre, a un total de 189,582 beneficiarios.



Este pago abarca los programas Red de… pic.twitter.com/rUQFia6WDO — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

¿Qué programas del MIDES recibirán el último pago?

El desembolso comprende cuatro programas de asistencia social:

120 a los 65.

Red de Oportunidades.

Ángel Guardián.

Bono Alimenticio Nutricional.

Estos programas forman parte de las transferencias económicas que realiza el MIDES a sus beneficiarios.

¿Se utilizará PUNCH para el último pago del MIDES?

Según la información anunciada para este desembolso, los beneficiarios que cobran mediante la Tarjeta Clave Social continuarán utilizando ese mecanismo durante el último pago de 2026.

Por lo tanto, la plataforma PUNCH no será el medio de pago para esta transferencia.

Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales del MIDES para conocer cualquier actualización relacionada con el calendario de desembolsos.