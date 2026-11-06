IFARHU publica lista de preseleccionados para Curso de Inglés: plazo para entregar documentos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la publicación de la lista de aspirantes preseleccionados para el programa Curso de Inglés, quienes deberán completar el proceso de entrega de documentos antes del lunes 9 de noviembre de 2026.

Los participantes podrán consultar su estatus a través de la plataforma digital del concurso y verificar los requisitos establecidos para continuar con el trámite.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Mulino inspecciona daños en Boquete y ordena acelerar reparaciones: una escuela será demolida

¿Cómo consultar la lista de preseleccionados del IFARHU?

Los aspirantes al programa Curso de Inglés deberán seguir estos pasos:

Ingresar al portal del concurso: www.ifarhuconcurso.gob.pa .

Consultar su estatus de preselección utilizando su número de cédula.

Revisar los documentos solicitados en la sección de requisitos.

Completar el envío de la documentación correspondiente dentro del plazo establecido.

¿Hasta cuándo se pueden entregar los documentos?

Preseleccionados del Concurso de Inglés: tienen hasta el 9 de noviembre para enviar sus documentos a [email protected] y continuar en el proceso. pic.twitter.com/a7yDOABO2d — IFARHU (@IFARHU) November 6, 2026

De acuerdo con la información divulgada, la fecha límite para entregar los documentos es el lunes 9 de noviembre de 2026.

Se recomienda a los estudiantes y acudientes revisar cuidadosamente los requisitos y asegurarse de que los documentos estén completos y sean legibles antes de enviarlos.

Los aspirantes también deberán mantenerse atentos a los comunicados del IFARHU para conocer cualquier actualización relacionada con el proceso.

¿Qué significa estar preseleccionado para el Curso de Inglés?

La preselección permite a los aspirantes avanzar a la etapa de verificación documental del programa.

Sin embargo, estar preseleccionado no significa que el beneficio académico haya sido adjudicado definitivamente, ya que los participantes deben cumplir con los requisitos establecidos por la institución.