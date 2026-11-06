Terremoto en Panamá: reportan cambios en pozos termales de La Yeguada y piden estudio científico

Guías turísticos de La Yeguada, en la provincia de Veraguas, reportaron cambios en la coloración de los pozos termales de esta zona, luego del terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá.
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Ante estos cambios, los guías turísticos solicitaron que se realice un estudio científico para evaluar las condiciones de los pozos y determinar si existe alguna relación con la actividad sísmica registrada en el país.
La Yeguada: Piden investigar cambios en las aguas termales
Los reportes de los guías plantean la necesidad de que especialistas inspeccionen el área y analicen las características del agua, sus temperaturas y las posibles modificaciones en el entorno.
Hasta el momento, no se cuenta con una evaluación científica que permita establecer si los cambios observados están relacionados con el terremoto del 9 de octubre.
Por ello, los guías consideran importante que las autoridades competentes realicen una investigación para conocer qué está ocurriendo en esta zona de La Yeguada.