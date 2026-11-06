Terremoto en Panamá: reportan cambios en pozos termales de La Yeguada y piden estudio científico

Guías turísticos de La Yeguada , en la provincia de Veraguas, reportaron cambios en la coloración de los pozos termales de esta zona, luego del terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá.

De acuerdo con los reportes, también se han observado fuentes de agua que brotan entre las rocas y pozos termales con temperaturas elevadas, situaciones que han despertado inquietud entre quienes conocen y visitan el lugar.

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Ante estos cambios, los guías turísticos solicitaron que se realice un estudio científico para evaluar las condiciones de los pozos y determinar si existe alguna relación con la actividad sísmica registrada en el país.

La Yeguada: Piden investigar cambios en las aguas termales

Guías turísticos reportan cambios en la coloración de los pozos termales de La Yeguada, luego del terremoto del 9 de octubre. Piden un estudio científico en el lugar. pic.twitter.com/k6APenrvrY — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

Los reportes de los guías plantean la necesidad de que especialistas inspeccionen el área y analicen las características del agua, sus temperaturas y las posibles modificaciones en el entorno.

Hasta el momento, no se cuenta con una evaluación científica que permita establecer si los cambios observados están relacionados con el terremoto del 9 de octubre.

Por ello, los guías consideran importante que las autoridades competentes realicen una investigación para conocer qué está ocurriendo en esta zona de La Yeguada.