Panamá Nacionales -  5 de noviembre de 2026 - 17:05

Presidente Mulino pide paz social y estabilidad en Paraguay tras anuncio de renuncia de Santiago Peña

El presidente Mulino, expresó su respaldo a la paz social en Paraguay y destacó la relación de amistad que mantiene con Santiago Peña.

Presidente Mulino y Santiago Peña.

Presidente Mulino y Santiago Peña.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, hizo un llamado a preservar la paz social y la estabilidad en Paraguay, luego de conocerse informaciones sobre la renuncia del mandatario paraguayo, Santiago Peña.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Mulino destacó los vínculos entre ambos países y expresó su reconocimiento hacia Peña, a quien describió como un amigo de Panamá y de su administración.

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“Panamá, país asociado al Mercosur, aboga por la paz social y la estabilidad en Paraguay. Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre. Él ha sido un presidente amigo de nuestro país, de nuestra gestión y de mi persona. Lo que valoro y valoraré siempre”, expresó el mandatario panameño.

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