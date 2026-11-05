Presidente Mulino pide paz social y estabilidad en Paraguay tras anuncio de renuncia de Santiago Peña

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, hizo un llamado a preservar la paz social y la estabilidad en Paraguay, luego de conocerse informaciones sobre la renuncia del mandatario paraguayo, Santiago Peña.
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“Panamá, país asociado al Mercosur, aboga por la paz social y la estabilidad en Paraguay. Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre. Él ha sido un presidente amigo de nuestro país, de nuestra gestión y de mi persona. Lo que valoro y valoraré siempre”, expresó el mandatario panameño.