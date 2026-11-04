IFARHU anuncia entrega de tarjetas Punch del 6 al 9 de noviembre en Los Andes

IFARHU anuncia entrega de tarjetas Punch de la Caja de Ahorros.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció una nueva jornada de entrega de tarjetas Punch para los beneficiarios que ya tengan reflejado el saldo correspondiente en la aplicación de la billetera digital.

La actividad se desarrollará los días 6, 7 y 9 de noviembre de 2026, en Los Andes Mall, en horario de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., con el objetivo de facilitar el retiro de las tarjetas a los beneficiarios.

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La institución recordó que las personas interesadas en recibir su tarjeta deberán presentar su cédula de identidad.

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¿Quiénes pueden retirar la tarjeta Punch del IFARHU?

El IFARHU explicó que la jornada está dirigida a los beneficiarios que ya tengan reflejado su saldo en la aplicación Punch.

Por ello, antes de acudir al punto de entrega, los usuarios deberán verificar que el dinero correspondiente aparezca disponible en su billetera digital.

La institución también recordó que es indispensable llevar la cédula de identidad para realizar el trámite.

¿Qué es la tarjeta Punch del IFARHU?

Punch es una herramienta de billetera digital y tarjeta que permite a los beneficiarios recibir y administrar los pagos de programas de asistencia educativa, como el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) y otras becas del IFARHU.

La plataforma forma parte de la iniciativa desarrollada con la Caja de Ahorros para facilitar la entrega de los recursos económicos a los estudiantes.

Con esta nueva jornada, el IFARHU busca continuar la distribución de tarjetas entre los beneficiarios que cumplen con las condiciones anunciadas.