IFARHU anuncia entrega de tarjetas PUNCH del 9 al 13 de noviembre: horario y requisitos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció que del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026 realizará una jornada de entrega de tarjetas PUNCH para beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe-Buglé.

La institución informó que la atención se desarrollará en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. , según el cronograma establecido para las diferentes comunidades.

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IFARHU: ¿Qué documentos se necesitan para retirar la tarjeta PUNCH?

El IFARHU indicó que los representantes legales deberán cumplir con las siguientes recomendaciones:

Presentar la cédula de identidad personal vigente del representante legal.

No llevar al estudiante beneficiario.

No acudir con acompañantes.

Verificar previamente el lugar y la fecha de entrega correspondientes.

Estas medidas buscan agilizar la atención y facilitar la distribución de las tarjetas a los beneficiarios pendientes.

¿Dónde consultar el calendario de entrega de tarjetas PUNCH?

Los representantes legales podrán consultar el cronograma de distribución a través de los canales oficiales del IFARHU, donde se detallan los puntos de atención establecidos para la comarca Ngäbe-Buglé.

¡Atención, comarca Ngäbe-Buglé!



Del 9 al 13 de noviembre, el IFARHU entregará tarjetas PUNCH para el PASE-U, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.



Cédula vigente del representante legal.

No llevar al estudiante ni acompañantes.



Consulta el cronograma oficial. pic.twitter.com/Ipy6FsGbYu — IFARHU (@IFARHU) November 2, 2026

La entidad recomienda revisar la programación antes de trasladarse, para evitar inconvenientes durante la jornada.

¿Para qué sirve la tarjeta PUNCH del PASE-U?

La tarjeta PUNCH forma parte del mecanismo de pago utilizado para que los beneficiarios del PASE-U puedan recibir los fondos correspondientes al programa de asistencia educativa.

El IFARHU continúa coordinando la entrega de estas tarjetas con la Caja de Ahorros para completar la distribución a los beneficiarios pendientes.

La jornada del 9 al 13 de noviembre está dirigida a los beneficiarios de la comarca Ngäbe-Buglé que aún deben recibir su tarjeta.