Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2026 - 12:49

IFARHU anuncia entrega de tarjetas PUNCH del 9 al 13 de noviembre: horario y requisitos

La entrega de tarjetas PUNCH para beneficiarios del PASE-U será por el IFARHU. Los representantes legales deberán presentar su cédula vigente.

Pagos por el IFARHU

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@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026 realizará una jornada de entrega de tarjetas PUNCH para beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe-Buglé.

La institución informó que la atención se desarrollará en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., según el cronograma establecido para las diferentes comunidades.

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IFARHU: ¿Qué documentos se necesitan para retirar la tarjeta PUNCH?

El IFARHU indicó que los representantes legales deberán cumplir con las siguientes recomendaciones:

  • Presentar la cédula de identidad personal vigente del representante legal.

  • No llevar al estudiante beneficiario.

  • No acudir con acompañantes.

  • Verificar previamente el lugar y la fecha de entrega correspondientes.

Estas medidas buscan agilizar la atención y facilitar la distribución de las tarjetas a los beneficiarios pendientes.

¿Dónde consultar el calendario de entrega de tarjetas PUNCH?

Los representantes legales podrán consultar el cronograma de distribución a través de los canales oficiales del IFARHU, donde se detallan los puntos de atención establecidos para la comarca Ngäbe-Buglé.

La entidad recomienda revisar la programación antes de trasladarse, para evitar inconvenientes durante la jornada.

¿Para qué sirve la tarjeta PUNCH del PASE-U?

La tarjeta PUNCH forma parte del mecanismo de pago utilizado para que los beneficiarios del PASE-U puedan recibir los fondos correspondientes al programa de asistencia educativa.

El IFARHU continúa coordinando la entrega de estas tarjetas con la Caja de Ahorros para completar la distribución a los beneficiarios pendientes.

La jornada del 9 al 13 de noviembre está dirigida a los beneficiarios de la comarca Ngäbe-Buglé que aún deben recibir su tarjeta.

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