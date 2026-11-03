Mayer Mizrachi reconoce gestión de Mulino tras el terremoto y destaca entrega de viviendas temporales

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi , reconoció este martes 3 de noviembre la coordinación del Gobierno del presidente José Raúl Mulino en las labores de asistencia humanitaria y reconstrucción tras el terremoto del pasado 9 de octubre, que afectó principalmente a las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Durante la sesión solemne del Consejo Municipal de Panamá, celebrada por los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia, el alcalde agradeció la colaboración entre el Gobierno Nacional, los municipios y la empresa privada para atender a las familias damnificadas.

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Mizrachi destacó que esta coordinación ha contribuido a la entrega de viviendas temporales para las personas que perdieron sus hogares.

Mizrachi agradece a Mulino por la atención a los damnificados del terremoto

Ante el presidente Mulino, ministros de Estado, representantes de corregimientos y miembros del cuerpo diplomático, el alcalde capitalino resaltó la respuesta de las instituciones durante la emergencia.

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“Felicito al gobierno. Señor presidente: lo felicito a usted, a sus ministros y a todos su equipo, porque durante la crisis todas las estructuras que normalmente conllevan lo que es ser gobierno, y todo el debido proceso y todas las reglas, quién es jefe, quién es subdirector, todo eso desaparece y lo que importa es ayudar a la gente”, indicó Mizrachi. “Felicito al gobierno. Señor presidente: lo felicito a usted, a sus ministros y a todos su equipo, porque durante la crisis todas las estructuras que normalmente conllevan lo que es ser gobierno, y todo el debido proceso y todas las reglas, quién es jefe, quién es subdirector, todo eso desaparece y lo que importa es ayudar a la gente”, indicó Mizrachi.

El alcalde también agradeció el trabajo de los ministros y funcionarios que participaron en las labores de asistencia.

“Ustedes dieron la talla”, expresó Mizrachi, quien agregó: “Les reconozco eso, se los felicito, se los aplaudo y estoy agradecido, no como alcalde, sino como panameño”. “Ustedes dieron la talla”, expresó Mizrachi, quien agregó: “Les reconozco eso, se los felicito, se los aplaudo y estoy agradecido, no como alcalde, sino como panameño”.

Alcaldía de Panamá impulsa entrega de viviendas temporales

Durante su intervención, Mizrachi destacó la colaboración del Gobierno Nacional para facilitar la entrega de aproximadamente 50 viviendas temporales donadas por la empresa privada, mediante una iniciativa coordinada por el Municipio de Panamá.

Según el alcalde, el apoyo institucional ha permitido canalizar recursos y asistencia hacia las comunidades afectadas por el terremoto.

Las viviendas temporales forman parte de los esfuerzos para brindar alojamiento a las familias que perdieron sus hogares mientras avanzan las labores de recuperación.

Mizrachi sostuvo que la cooperación entre instituciones ha sido fundamental para atender las necesidades de los damnificados.

“En los momentos de crisis, creo que la conciliación nacional y el trabajo en equipo es la única forma de avanzar. Eso se ha podido hacer por el liderazgo de un gobierno que lo ha permitido y lo ha promovido”, manifestó. “En los momentos de crisis, creo que la conciliación nacional y el trabajo en equipo es la única forma de avanzar. Eso se ha podido hacer por el liderazgo de un gobierno que lo ha permitido y lo ha promovido”, manifestó.

Alcalde también reconoce el trabajo de la primera dama

Mizrachi dedicó parte de su intervención a reconocer la participación de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y de la familia presidencial en las iniciativas de apoyo a las personas afectadas.

“Quiero también dar las gracias y reconocer el trabajo de una familia, porque la señora Primera Dama, no hay ocasión en que esa señora no actúe con corazón y convicción. A pesar de lo que ya carga, se autoimpone más para buscar cómo ayudar. Y sus hijos también”, expresó.

La sesión solemne contó con la participación del presidente del Consejo Municipal de Panamá, Dorindo Vega, representantes de corregimientos, autoridades nacionales y miembros del cuerpo diplomático.

El acto formó parte de las actividades oficiales organizadas para conmemorar los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia, ocurrida el 3 de noviembre de 1903.