Mizrachi anuncia cinco puntos para instalar equipos de Tesla: uno funcionaría como clínica

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi , informó que sostuvo una reunión con ingenieros enviados por Tesla para coordinar la instalación de cinco sistemas de energía y conectividad donados por la compañía. Los equipos están destinados a apoyar comunidades afectadas por el terremoto, mediante el suministro de electricidad e internet satelital.

¿Dónde instalarán los equipos donados por Tesla?

Según Mizrachi, ya se han identificado cinco sitios para colocar los sistemas. Uno de los puntos previstos será una clínica con capacidad para mantener servicios de electricidad e internet durante varios días, de acuerdo con lo expresado por el alcalde. No se precisaron las ubicaciones exactas ni la fecha de puesta en funcionamiento.

La donación incluye cinco unidades de almacenamiento de energía Tesla Powerwall 3, paneles solares fotovoltaicos y dispositivos Starlink Mini. La combinación permitirá generar electricidad mediante energía solar, almacenarla en baterías y proporcionar conectividad satelital en lugares donde los servicios convencionales estén interrumpidos.

La entrega de los equipos forma parte de las gestiones de asistencia tras el terremoto del 9 de octubre de 2026. La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó previamente sobre la donación y la coordinación con la Alcaldía de Panamá. La instalación y entrada en servicio de los cinco sistemas dependerán de los trabajos técnicos correspondientes.